رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض «رحلة فن» للراحل ناجي شاكر

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون، معرض «رحلة فن» للفنان الراحل الشهير ناجي شاكر في قاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بحضور مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومحبي الفن.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، خلال افتتاح المعرض، عن سعادته بتنظيم المعرض الفني المميز، وتسليط الضوء على مواهب الفنان ناجي شاكر، مشيدا بجهوده في تعزيز الثقافة الفنية وترويج الفن في المجتمع.

وأكد قندي، دعمه الكامل للفن والثقافة في جامعة حلوان، وأنّه يأمل في أن يساهم المعرض في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الطلاب وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم الفنية، لافتا إلى ا اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني للفنانين العظام.

ولفت إلى أنّ الفنان ناجي شاكر هو رائد فن العرائس وصاحب «الليلة الكبيرة»، ولد في القاهرة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة من قسم الديكور، بمشروع عن فن العرائس، واختير للاشتراك في إنشاء مسرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التي افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس في تاريخ مصر.

الفنان ناجي شاكر

ونوه رئيس جامعة حلوان بأنّه جرى تعيين «شاكر» معيدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور وصمم ديكور وعرائس العرض الثاني لمسرح العرائس «بنت السلطان»، كما صمم عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، وديكورات وملابس عدد من الأفلام السينمائية والمسرحيات مثل فيلم شفيقة ومتولي.

من جانبه، قال الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، إنّ معرض «رحلة فن» فرصة ممتازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور العام للاستمتاع بأعمال الفن الرائعة والاستمتاع بتجربة ثقافية مميزة، وتعزز هذه الفعالية التواصل الثقافي وتعزيز الروابط بين الجامعة والمجتمع الفني والثقافي.

بدورها، أكدت الدكتورة، أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة، أنّ الدكتور ناجي شاكر، يمثل قيمة العطاء غير المحدود، فهو فنان على جميع المستويات، خاصة العرائس والسينما والمسرح والإعلام والجرافيك ومجالات متعددة، واجتمعنا اليوم نتكلم عن فنان عظيم، ونعبر عن حبنا له، مؤكدة أنّ المعرض استعرض مجموعة متنوعة من أعمال الفنان ناجي شاكر، التي تمتاز بالتنوع والإبداع.

ويشمل المعرض لوحات فنية فريدة ومتميزة بتقنيات مختلفة، كما تضم المعروضات أعمالًا تعبيرية مستوحاة من الطبيعة والثقافة المصرية.

يذكر أنّ للفنان ناجي شاكر في السينما تجربة وحيدة، وهي فيلم تجريبي بعنوان «صيف 70» من تصويره وإخراجه، وقد اقتناه متحف الفن الحديث بنيويورك عام 2009، ويعتبر هذا الفيلم من ضمن أهم أفلام عباقرة السينما العالمية، وفاز الفنان ناجي شاكر بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون عام 2015، كما حصل الفنان على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولي، وعمل في آخر سنوات عمره أستاذًا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، في شعبة الفنون التعبيرية.