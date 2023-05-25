وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر.. وانفراجة قريبة في اللحوم

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 5.9 شهر، مؤكدا أنّ الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

حجم توريد القمح

ونوه وزير التموين، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان «دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي»، أنّ إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، وحجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وتطرق وزير التموين، إلى حجم الاحتياطي من مخزون الزيوت، مشيرا إلى أنّ مصر لديها احتياطي يكفي 5 أشهر.

توفير اللحوم

وفيما يتعلق بتوافر اللحوم، قال وزير التموين: «نسعى لتوفير اللحوم الحيّة من عدة مناشئ بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى»، معلنا قرب استيراد لحوم من جيبوتي بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث انفراجة في اللحوم قريبا.

وعن أهمية اليوم العالمي للمترولوجيا، قال وزير التموين، إنّ القياسات تلعب دورا مهما في إدارة الموارد، موضحا أنّه دون قياسات لا يمكن إدارة أو معرفة المتاح أو النقص.