ضبط 2118 مخالفة مرورية وتنفيذ 240 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما جرى ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2118 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 31 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوع، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.