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ضبط 2118 مخالفة مرورية وتنفيذ 240 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:32 م | الخميس 25 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما جرى ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2118 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 31 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 240 حكما قضائيا متنوع، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع