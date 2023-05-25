مقتل 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، مقتل 3 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية مع عائلة أخرى، بسبب النزاع على أرض زراعية، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تجدد خصومة ثأرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بمقتل 3 أشخاص فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتى بني عمار والجزازرة بالمراغة وطهطا، عقب قيام أفراد العائلة الأولى بالتربص بأفراد العائلة الثانية وإطلاق أعيرة نارية عليهم مما نتج عنه وفاته.

نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي

نقل الجثامين الـ3 إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبالفحص تبين مقتل «ح. ع. ح 43 عامًا، وم. ع. ح 19 عامًا، وع. ح» 85 عامًا، جميعهم من عائلة النجار في مراغة، نقل الجثامين الـ3 إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبالفحص تبين من خلال الفحص قيام أفراد عائلة الجلادة يقيمون بناحية قرية بنى عمار دائرة مركز طهطا بعقد النيه والعزم وقاموا بالتربص بأفراد الطرف الأول، باستخدام سيارتين إحداهما سيارة ملاكى والأخرى نقل وأطلقوا عليهم الرصاص من أسلحة نارية كانت بحوزتهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.