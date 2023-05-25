ارتفاع توريد القمح بالشرقية لـ484 ألف طن حتى الآن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن محصول القمح ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ 4139 طنا و932 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، لـ484 ألف طن و 9 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان

أشارت إلى أنه يحذر نقل القمح المحلي المخصصه للتقاوي إلى محطات الإعداد، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.