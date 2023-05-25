وفاة مفاجئة لشاب خلال مباراة كرة قدم في المنوفية

حالة من الصدمة والحزن شهدتها قرية ميت القصري التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، عقب وفاة شاب يدعى أحمد نور حماد، خريج كلية هندسة، خلال لعب مباراة كرة القدم رفقة أصدقاءه، وجرى نقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالوفاة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوفاة شاب بقرية ميت القصري التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، خلال لعب كرة القدم بمركز الشباب دون تلامس من أحد، وعلى الفور جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخبار جهات التحقيق بالواقعة.

حزن في قرية ميت القصري

وتداول أقارب وأصدقاء الفقيد عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة المهندس أحمد نور حماد، خلال لعب كرة القدم برفقة أصدقاءه، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بقبول من الجميع وكان صاحب خلق رفيع، ولا يتأخر عن أي شخص يطلب مساعدته، مؤكدين أن الجميع في صدمة كبيرة منذ معرفة خبر الوفاة.