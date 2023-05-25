5 نصائح لترشيد استهلاك كهرباء الثلاجة في فصل الصيف.. أبرز غلق الأبواب جيدا

مع دخول فصل الصيف، وزيادة استهلاك الكهرباء مقارنة بفصل الشتاء، إذ يتم الاعتماد على التكييفات والمراوح الكهربائية، للتخفيف من حدة الطقس، يعمل تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على وضع روشتة للمستهلكين لمحاولة ترشيد استهلاك الكهرباء، كان أخرها الرد على سؤال أحد المواطنين حول «ما هي طرق الاستخدام الأمثل لثلاجة كهربائية لترشيد الاستهلاك؟»

ووجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح بسيطة من أجل ترشيد الاستهلاك عند استخدام وتشغيل الثلاجة في المنزل، خاصة مع كثرة الاستخدام خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتلف الطعام بشكل سريع إذ لم يتم حفظه وتبريده جيدا، والتي نستعرضها على النحو التالي:

نصائح عند استخدام الثلاجة لترشيد الاستهلاك

1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

2- التأكد من سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، والحرص والحفاظ عليه، للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

3- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتي يبرد، كي لا يستهلك الكثير من الكهرباء.

4- الحرص بشكل دوري على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء بشكل كبير.

5- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم، وترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، من أجل زيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد، والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء.