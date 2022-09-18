مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف الثلاجة

لقت سيدة مصرعها صعقًا بالكهرباء في منزلها بأطفيح، وكشفت تحريات رجال المباحث أنّ الضحية أصابها صعق كهربائي خلال تنظيف ثلاجتها أدى لمصرعها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

تنظيف الثلاجة

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوفاة سيدة أُصيبت بصعق كهرباء في قرية تابعة لدائرة المركز، وتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وكشفت التحريات أنّ السيدة المتوفية أصيبت بصعق كهرباء خلال تنظيف الثلاجة، ولقيت مصرعها في الحال.

دفن الجثة

وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.