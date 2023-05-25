«جولد بيليون»: انخفاض الأسعار يسيطر على تداولات الذهب في مصر

سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً، خلال تداولات أمس تزامنا مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً ليفتتح سعر الذهب اليوم دون تغير كبير في ترقب لتحركات الذهب العالمي في ظل استقرار الأوضاع المحلية إلى حد ما، وفق تقرير لمؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاُ اليوم 2350 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2420 جنيها للجرام لينخفض بنسبة 2.5% ويفقد 70جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18800 جنيه.

وتعكس أسعار الذهب المحلية خلال هذه الفترة حالة الهدوء في الأسواق المحلية واعتدال الطلب على المعدن النفيس بعد الطفرة القياسية التي شاهدناها مؤخراً والتي تسببت في ارتفاعات حادة في سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

ووفقا للمؤسسة فإن ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي يدل على استقرار السوق المحلية وغياب العوامل الدخيلة التي تجبره على تسعير خاص به، والنتيجة كانت تحرك أسعار الذهب وفقاً لتغيرات سعر الأونصة العالمية.

انخفاض الطلب على الدولار مع استقرار أسعاره

وأشارت إلى أن سعر صرف الجنيه في السوق الموازية يشهد استقرار أيضاً في ظل تراجع الطلب على الدولار محلياً، بسبب عدة عوامل ساهمت أيضا في استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية وقللت من المخاوف لدى المواطنين وبالتالي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخرن للقيمة، مما أدى إلى تحركات هادئة في أسعار الذهب.

هذا ويتوقع البنك المركزي المصري أن تحصل مصر على 15.2 مليار دولار خلال الفترة من ابريل 2023 حتى مارس 2024، حيث تتلقى الدولة 6.76 مليار دولار أقساط قروض مفرج عنها إلى جانب 9.2 مليار دولار من إيرادات قناة السويس.

فيما صرح وزير المالية القطري أن بلاده ملتزمة باستمرار الاستثمارات في مصر التي تعهدت بها خلال العام الماضي والتي تصل إلى 5 مليارات دولار، ولكن سيتم ضخ هذه المبالغ على شكل استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية، ولن تأتي على هيئة ودائع ومنح.