أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023.. استقرار ملحوظ في بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023 خلال بداية التعاملات، لتواصل استقرارها منذ نهاية تداولات أمس، بعد ارتفاعه وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2420 جنيهًا للجرام، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق تقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

وجاءت أسعار الذهب اليوم 24-5-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ 2766 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2420 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و360 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب أمس الثلاثاء تذبذبا في الأسعار، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وعلى الصعيد العالمي حققت أسعار الذهب عالميا اليوم، هبوطا حادا، لتنخفض أسعارها إلى ما دون 1966 دولارا للأوقية، حيث تحولت أسعار الذهب من اللون الأخضر إلى الأحمر، وانخفضت الأسعار بعد ارتفاعها، في ظل ترقّب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات المطوّلة حول سقف الديون الأمريكية، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي عند نهاية تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الفيدرالي التي أشارت إلى توقف مؤقت في تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.