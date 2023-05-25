رئيس «الأبنية التعليمية»: الزيادة السكانية تلاحقنا رغم مضاعفة ميزانية الهيئة

أكد اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أنّ الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر، وزيادة معدلات بناء الفصول، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة، لإنهاء أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

الحوار الوطني

وأوضح الديب، خلال كلمته في جلسة «التعليم قبل الجامعي» ضمن جلسات الحوار الوطني، أنّ الهيئة انتهت مؤخرا من تجهيز 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، وتوفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضٍ جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

الزيادة السكانية

وقال رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إنّ «الزيادة السكانية تطاردنا، فرغم أنّ ميزانية الهيئة تضاعفت من مليارين إلى 13 مليار جنيه، إلا أنّها غير قادرة على توفير احتياجات السكان»، موضحا أنّ الحل في استراتيجية واضحة، توفير مدارس بكثافة معينة في كل منطقة.