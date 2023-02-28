توريد 6670 مقعدا من هيئة الأبنية التعليمية لتوزيعها على مدارس أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى توريد 6670 «تختة» مدرسية من هيئة الابنية التعليمية كمرحلة أولى، لتوزيعها على بعض المدارس بالقرى والمراكز طبقًا للاحتياجات الفعلية، ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد الأثاث المدرسي ولتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، وخلق مناخ تعليمي جيد.

خطة هيئة الأبنية التعليمية

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم استعراض خطة هيئة الابنية التعليمية لاستكمال تنفيذ خطة إنشاء المدارس الجديدة بقرى ومراكز المحافظة، إضافة إلى مشروعات الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتوفير «التخت» المدرسية، والتي ستصل على دفعات لتوزيعها على المراحل التعليمية المختلفة ببعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة، التي تعاني من وجود عجز في المقاعد المدرسية.

مبادرة «حياة كريمة»

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من عام 2014 حتى 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت 495 مدرسة، بإجمالي 7750 فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.