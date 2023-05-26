ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في 3 محافظات.. ارتكبوا 13 جريمة

لم يكتف 5 متهمين بارتكاب وقائع سرقة في محافظة الدقهلية -محل إقامتهم- قرروا توسيع نشاطهم الإجرامي بتشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بنطاق 3 محافظات وهي الدقهلية وكفر الشيخ والغربية من خلال أسلوب المغافلة.

«الوطن»، تستعرض التفاصيل الكاملة لعصابة سرقة الدراجات النارية في 3 محافظات، وفقاً لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.

تكوين تشكيل عصابي

في البداية اتفق 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، ويقيمون في «نبروه»، بالدقهلية، على تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية من شوارع محافظة الدقهلية، وكانوا يتفقون على النزول إلى الشوارع في أوقات متأخرة من الليل، وتقسيم الأدوار فيما بينهم على أن يقوم أحدهم بسرقة الدراجة وينتظره الباقون لمراقبة الطريق والمارة.

التوسع في جرائم السرقة

وكرر المتهمون ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية في محافظة الدقهلية، وبعدها قرروا التوسع في سرقة الدراجات بنطاق محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث كانوا يراقبون الدراجة النارية المستهدفة وعندما يتركها صاحبها ويبعد عنها وتبتعد عنهم أنظار المارة يقومون بسرقتها.

وخلال جلسة التحقيق التي أجريت مع المتهمين اعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكاب عدد 13 دراجة نارية بنطاق الـ 3 محافظات، وأرشدوا عن مكان تخزين الدراجات النارية المسروقة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس القبض على المتهمين بسرقة الدراجات النارية في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

ويقول المحامي رامي ريبع مقلد، إن المتهمين يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر، حسب المواد 317 و318 من قانون العقوبات.