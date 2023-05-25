مصرع طفلة اختناقا بالغاز داخل منزلها في البحيرة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها، إثر استنشاقها غاز بالمنزل بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي، جثة طفلة مقيمة قرية شرنوب، جراء استنشاقها غاز، وحُفظت الجثة.

تحديد هوية الطفلة المتوفية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفلة تدعى «رحمة.م.ع»، »، 8 سنوات، مقيمة بقرية شرنوب التابعة لدائرة شرطة مركز دمنهور، نتيجة استنشاق غاز بالمنزل، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.