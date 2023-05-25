ضبط 2652 كيلو قمح قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في الشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 2652 كيلو قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية، في حملة تموينية.

ضبط 2652 كيلو قمح

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك، لموسم حصاد عام 2023، شنت إدارة تموين الحسينية، حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر رقم 1520 جنح الصالحية الجديدة، ضد «إ ج ع م أ»، صاحب سيارة محملة أقماح محلية، لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء، وعدم توريدها داخل المحافظة، وجرى التحفظ على عدد 35 شيكارة قمح محلي خام بوزن 2652 كيلو تقريبًا.

انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.