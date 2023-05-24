ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 164 ألف طن في كفر الشيخ اليوم

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة، بمحافظة كفر الشيخ، أنّ نسبة توريد القمح على نطاق المحافظة، قد سجلت اليوم الأربعاء، نحو 163 ألف طن و968 كيلو قمح، مشيرًا إلى أنّ عمليات توريد القمح المحلي من قبل المزارعين بالمحافظة مستمرة على مدار اليوم، وذلك من خلال الهناجر والشون المخصصة لاستقبال المحصول، موضحًا أنّ غرفة عمليات مديرية التموين بكفر الشيخ، تتابع بدورها عن كثب عمليات توريد القمح، والعمل على توفير جميع المقومات لتسهيل الإجراءات على الموردين.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، شهدت تدفقًا كبيرًا داخل الشون والهناجر المخصصة لذلك، علاوة على تسهيل كل الإجراءات الإدارية خلال تسليم المزارعين، مستحقاتهم المالية عن الكميات الموردة من خلالهم لمحصول القمح.

موسم حصاد محصول القمح في كفر الشيخ

وأضاف أنّ موسم حصاد القمح، ما زال مستمرًا على مدار اليوم، إذ سجلت نسبة حصاد محصول القمح المحلي على مستوى كفر الشيخ، نحو 88%، وبلغت المساحات المنزرعة خلال العام الجاري 2023، نحو 254 ألف فدان.