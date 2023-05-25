نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، على البوابة الإلكترونية للمحافظة «الخدمات التعليمية» وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة، الترم الثاني 2023 على الخط الأرضي على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بالدرجات وهي كالتالي:-

- الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس على الرقم 09000100.

- الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس على رقم المحمول 5757.

- الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من المحادثة الآلية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي

ومن خلال المتحدث الآلي على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة يمكن الاطلاع على نتائج الامتحانات، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الالكترونية محافظة القاهرة.

- نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2023.

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023.

- الضغط علي المتحدث الآلي.

- الخطوة الأولى: اضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.