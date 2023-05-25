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رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني.. وخطوات الحصول

كتب:

منة عبده
01:45 م | الخميس 25 مايو 2023
طلاب المدارس.. صورة أرشيفية

طلاب المدارس.. صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول عليها، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر المحادثة الآلية. 

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن الاستعلام أيضا عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة بالدرجات جميع المواد الدراسية، من خلال الاتصال على خط التليفون 09000100، أو من خلال الاتصال على رقم المحمول 5757.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

يمكن زيارة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، من خلال الضغط هنـــــا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

1- تبدأ خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، بزيارة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022.

2- اختيار نتيجة الصف الأول الإعدادي.

3- كتابة رقم الجلوس.

4- اختيار المرحلة الدراسية.

5- اختيار العام الدراسي.

6- اختيار الصف الدراسي.

7- اختيار الفصل الدراسي.

8- الضغط على خانة «عرض النتيجة».

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، قد أكدت أن الامتحانات صارت دون مشاكل أو معوقات، وأن غرف العمليات بالمديريات تابعت الامتحانات منذ اليوم الأول وحتى نهاية الامتحانات للتأكد من سير الامتحانات بانضباط دون أي مشاكل. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.