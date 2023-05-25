«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديرية تتتبع جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش الخاصة بامتحان الدراسات الاجتماعية منذ بدء الامتحان، اليوم، للتحقق منها ومقارنتها بأوراق الأسئلة في اللجان الامتحانية.

عقوبات رادعة ضد الغشاشين

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه حال التحقق من الأسئلة المتداولة على صفحات الغش، سيتم التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تطبيق إجراءات رادعة وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والتي تصل فيه العقوبة إلى الحبس والسجن.

وزعمت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة والذي يؤديه الطلاب اليوم في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، وفقاً للجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبعد دقائق من نشر الأسئلة، طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسرعة نشر إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة.

عقوبة الغش الإلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة الغش الإلكتروني في امتحانات الشهادات والنقل وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتصل عقوبة الغش بالامتحانات إلى السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها .