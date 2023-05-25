إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخص بكدمات في الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق متسببةً في إصابة سائقها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود مصاب بإصابات متعددة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن إصابة إبراهيم السيد مرسي، بكدمات متعددة بالرأس واشتباه ارتجاج في المخ، وإصابات متعددة بالجسم، إذ تراوحت إصاباته بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباته، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادث

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، ونقل السيارة المنقلبة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي بالفيوم، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.