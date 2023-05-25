محافظ أسيوط يوجه بمواصلة حملات التفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والحملات بالشكل اللائق وعلى أكمل وجه، خاصة بالأماكن والقرى البعيدة والوصول بمستوى الخدمة إلى أعلى المستويات.

واستعرض اللقاء ما جرى تنفيذه من فعاليات وحملات ومبادرات خلال الفترة الماضية في قطاع الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف، وما ينفذ خلال الفترة المقبلة كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي للمشروعات تطوير الوحدات والمراكز الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري المستهدفة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية والمستمرة

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعة الدورية والمستمرة سواء بالمرور الميداني أو عقد اللقاءات والاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء للوقوف على نسب تحقيق المستهدف من تلك المبادرات أو الحملات.

مواصلة حملات التفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية

ووجه المحافظ بمواصلة حملات التفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن للاطمئنان على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية ووضع حلول عاجلة للمشكلات التي قد تؤرق سير العمل وتقديم خدمه صحية متميزة لكل مواطن ومريض وتلاشي أي سلبيات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين والمتهاونين في حق الدولة وحق المرضى دون تقاعس او محاباة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.