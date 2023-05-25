ممثل الأزهر يشيد بالحوار الوطني: دعوة تاريخية من الرئيس السيسي

قال أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، إن الأزهر الشريف يُثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء الحوار الوطني، الذي جاء في لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحوار يعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية، والرغبة الجادة في معالجة القضايا التي تشغل الشارع المصري والسعي لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع، لذلك يرى الأزهر أنه لابد من دعم التعليم قبل الجامعي بشكل عام والأزهري بشكل خاص.

جلسة لجنة التعليم في الحوار الوطني

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته في جلسة لجنة التعليم بمناقشات الحوار الوطني، أن المتحدثين لم يتطرقوا إلى مشاكل القطاع الأزهري على الرغم من أن طلاب الأزهر يمثلون 10‎% من المنظومة التعليمية.

وأوضح أن الأزهر يسير بنفس الطرق في مناهج التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المعاهد تعاني من عجز في المعلمين، يبلغ 46 ألف معلم، ولم يتم إجراء أية مسابقات خاصة بالمعلمين في القطاع الأزهري منذ فترة.