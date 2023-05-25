«الأزهر للفتوى» يوضح فضائل الأشهر الحرُم: تجتمع فيها 7 من أمهات العبادات

ميز الله عز وجل الأشهر الحرم بالعديد من الخصائص والمميزات عن بقية أشهر السنة حيث يتضاعف ثواب المسلمين عند فعل الخيرات ويكافئهم الله على ذلك الأفعال بمكافآت عظيمة في الدنيا والآخرة، وفي المقابل يُضاعف الإثم والذنب في هذه الأشهر لعظمة حُرمتها وذلك على حسب ما أوضح المركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف.

والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، وسُميت الأشهر الحرم لحرمة القتل فيها لقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة:« «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ»، كما شدد الله عز وجل في كتابه الكريم على حُرمة الظلم في هذه الأيام المباركة والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم».

فضائل الأشهر الحرُم

وأوضح المركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف، فضائل الأشهر الحُرم حيث خصها الله عز وجل عن غيرها من الأشهر وذلك لاجتماع «أمهات العبادات» بها وهي:

- الحج

-الليالي العشر من ذي الحجة

- ويوم عرفة

- عيد الأضحى

- أيام التشريق

- يوم عاشوراء

- ليلة الإسراء والمعراج على المشهور.

الشعراوي يتحدث عن الأشهر الحرم

وفي هذا السياق، كان قد شرح الإمام الراحل الشيخ الشعراوي تفسير قول الله عز وجل في قوله الكريم: «البيت الحرام» الذي ذكر في سورة البقرة، بأن الله عز وجل جعل الأشهر الحٌرم لإرضاء الغرور البشري، لأن النفس البشرية دائما ما يغذيها الشيطان، ويجعلها تأبى الرجوع إلى الله وتستبيح حرم غيرها قائلا: «ومن هنا كان البيت الحرام أمنا للناس، عسى ان ترتدع النفس عندما يجأ الانسان إلى بيت الله».