عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني سيضع حلولا لمعوقات الاستثمار

قالت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديموقراطي، إن معوقات ملف الاستثمار أصبحت معروفة، حيث ناقشها المؤتمر الاقتصادي وخرج بحلول.

وأضافت «القاضي» خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «في جلسة الثلاثاء الماضي، وضعنا آلية لتفعيل بعض حوافز الصندوق، كما تحدثنا عن مقترحات يمكن تنفيذها للوصول إلى حلول فعلية».

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نرغب في تقديم مقترحات تحقق مصلحة الدولة ونرغب في القضاء على معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى جذب شركات كثيرة في قطاعات مختلفة».

وأوضحت أمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديموقراطي: «كل المقترحات التي تقدمنا بها يمكن تفعيلها وتنفيذها بآلية سهلة، لأن المعوقات معروفة والحلول معروفة».

وأكدت ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديموقراطي: «كل معوقات الاستثمار أولوية أولى، أما الحوافز فهي أولوية ثانية عند وجود مناخ آمن للاستثمار بعد حل كل المعوقات».