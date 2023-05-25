عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني ناقش وضع استراتيجية طرح الأراضي الصناعية

قال سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنّ مصر بها 9 مناطق حرة عامة منها 3 مناطق موجودة في خليج السويس، وهي مناطق مهمة جدا على المستوى الجغرافي.

تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار

وأضاف «شحاتة» خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «يجب أن نستلهم التجارب الدولية، سواء سنغافورة أو دبي بخصوص الاستفادة من المناطق الحرة، كما ناقش الحوار الوطني تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والذي انعقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي: «الحوار الوطني ناقش وضع استراتيجية كاملة لطرح الأراضي الصناعية، وهذا الأمر سيكون مهما لصغار المستثمرين والاستثمار الصغير والمتوسط».

قرارات «الأعلى للاستثمار» ستؤثر بشكل إيجابي على الشارع

وأوضح سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي: «هناك أكثر من جهة منوطة بشؤون الاستثمار مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات أخرى، أي أن هناك تعدد للجهات، هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة أحيانا، خاصة لصغار المستثمرين أو المستثمرين الأجانب».

وأكد: «ما قبل الحوار الوطني، كان هناك مشكلة في آلية التنفيذ والسلطة المختصة بالتنفيذ، والمجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد مؤخرا أصدر قرارات مهمة جدا إذا تم تنفيذها فعليا فإنها ستؤثر بشكل إيجابي وواضح على الشارع المصري في ملف الاستثمار».