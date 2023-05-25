بدء التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال، بالمدارس الرسمية للغات، وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بدءًا من الخميس المقبل 1 يونيو.

وأكد محافظ الشرقية، أنّ العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله، والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

بدء التقديم إلكترونيًا برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

من جهته، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنّ التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، يجري إلكترونيًا من خلال موقع المحافظة، لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، طبقًا للمواعيد المقررة قانونًا حتى 10 يوليو 2023، على أنّ يطبع ولي الأمر طلب الالتحاق المرسل على البريد الإلكتروني المسجل، ويرفقه مع الملف الورقي، ويسلمه إلى اللجنة المشكلة بالمدرسة التي حددها ولي الأمر كرغبة أولى ولا يجوز غير ذلك.

اعتماد ضوابط التسجيل للصف الأول الابتدائي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ محافظ الشرقية قد اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2024، وتجري إلكترونيًا عن طريق ولي الأمر، من خلال بوابة مركز معلومات وزاره التربيه والتعليم Emis.gov.eg وذلك في الفترة من 1 / 6 / 2023 وحتى 30 / 6 / 2023 .