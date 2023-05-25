ممثل «التنسيقية» تقترح استحداث وحدة اقتصادية لإدارة موارد «التعليم»

أعربت النائبة رشا كليب ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن سعادتها بحالة الزخم التي تشهدها جلسات الحوار الوطني، حول العديد من القضايا، متوجه بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعوة لإجراء الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان الكثير يعول الكثير والكثير عن نتائج ذلك الحوار، وتحديدًا ما يخص قضايا التعليم، فالجميع مهموم بقضية التعليم، والتعليم مفتاح حل جميع القضايا سواء كانت سياسية، اقتصادية أو اجتماعية.

وأضافت عضو «التنسيقية»، خلال كلمتها في جلسة التعليم ما قبل الجامعي أنَّه لابد من تأكّيد عدد من النقاط عن الحديث عن قضية التعليم في مصر، مشيرة إلى أنَّ التعليم حق كفله الدستور المصري وليس مجرد خدمة تقدمها او تؤديها الدولة للمواطنين، فهو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع وليست قاصرة فقط على وزارة التربية والتعليم، موضحة ان الدولة المصرية قطعت شوط كبير في العملية التعليمية، الا انها ما آلت غير كافية.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه عملية التعليم في مصر، بداية من المعلم مرورا بالمناهج والطالب والمجتمع والبيئة المدرسية، موضحة التحديات التي تواجه التعليم بداية من العجز الشديد في اعداد المعلمين وتبني الوضع المادي له، ضعف ثقة المجتمع في المدرسة وما ترتب عليه من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف التمويل لعملية التعليم في ضوء الزيادة السكانية، وقدمت عدد من التوصيات التي أعدتها التنسيقية، مؤكّدة أنَّ التنسيقية تؤيد فكرة مشروع قانون انشاء مجلس وطني للتعليم، على أن يتمتع بالاستقلالية وتحمل مسؤولية رسم السياسة التعليمية، ومتابعة تنفيذها.

قانون نقابة المهن التعليمية

وفيما يخص التوصية الثانية فلابد من تعديل تشريع عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، مع مراجعة الموقف المالي والفني للنقابة كونها شريك رئيسي في عملية التطوير، إضافة الى تشريع لإعادة الهيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، مطالبة باستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكون معنية باتخاذ القرارات الخاصة باستثمار وإدارة موارد الوزارة، مطالبة بمراجعة ما تمّ تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم.