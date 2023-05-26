ما هو رقم المصنع في بطاقة الرقم القومي؟

تتطلب الخدمات الشرطية الإلكترونية إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي كاملة عند استخراج شهادة ميلاد أو غيرها من المحررات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، ومن بين تلك البيانات التي يكون إدخالها إلزاميًا هو رقم المصنع في بطاقة الرقم القومي حتى يستمر السستم في تكملة الإجراءات.

«الوطن» تتشر للقارئ ما هو رقم المصنع الموجود على بطاقة الرقم القومي وفق حديث اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، مشيرًا إلى أن رقم المصنع يوجد أسفل بطاقة الرقم القومي من الجهة اليسرى أي أسفل الصورة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من التليفون

- يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية أو إصدار بدل تالف لبطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

- بعد الدخول على موقع خدمات الأحوال المدنية يجري الضغط على «خدمات الإنترنت للمواطنين»، ثم الضغط على «بطاقة رقم قومي».

- اسحب الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات على سلة الطلبات.

- من خلال خيار نوع الوثيقة اختر «تجديد البطاقة»، ثم أدخل اسمك رباعيا.

- أدخل اسم الأم والوظيفة ونوع الوظيفة والرقم القومي.

- أدخل عنوان مقدم الطلب الذي سيسلم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم إعادة تصوير بطاقة رقم قومي.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق الخط الساخن

أتاح قطاع الأحوال المدنية «السجل المدني» التابع لوزارة الداخلية، إمكانية إصدار بطاقة الرقم القومي عن طريق الاتصال بالرقم الساخن الذي حددته الوزارة.

- الاتصال على الرقم الساخن 16582.

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد.

- يجب تسجيل بيانات صاحب البطاقة بدقة بحسب المستندات والأوراق الرسمية.

- سوف يطلب منك تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- بعد المدة المحدد، سوف ترسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل، أو تحديد مكان استلامها.