المتحف المصري ينظم معرضاً مؤقتاً احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف

قال الدكتور على عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إنّ المتحف سيحتفل باليوم العالمي للمتاحف من خلال تنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية لجميع الزوار بما يتناسب مع أعمارهم.

أول آلة كاتبة في المتحف من ضمن المعرض المؤقت

وأضاف مدير عام المتحف المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف سينظم معرضاً مؤقتاً يتم افتتاحه مساء اليوم بعنوان «التراث الصناعي»، لافتاً ان المعرض يستمر لمدة أسبوعين، ويعرض مجموعة أرشيفية عن المتحف بينها ساعات المتحف وأول تليفون وأول آلة كاتبة استخدمها المتحف بالإضافة إلى 5 محاضرات متعلقة بالمتاحف.

أسبوع الموضة زاد ترويجاً للمتحف المصري

ولفت «عبدالحليم»، إلى أن أسبوع الموضة المصري، تحت شعار «الماضي والحاضر والمستقبل» الذي تم بالمتحف المصري شهد إقبالاً كبيراً مشيراً إلى أنه ألقى الضوء على المنتج السياحي المصري الذي يمزج بين الحضارة العريقة والحداثة، مشيراً إلى أنه روج للمتحف المصري ولجميع المقاصد السياحية المصرية بعد حضور عدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية وعرض منتجاته السياحية المتنوعة وما يزخر به من مقومات سياحية وأثرية.