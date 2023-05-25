التموين: ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بـ195 جنيها استعدادا لعيد الأضحى

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

ضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

من جهته، قال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنَّ معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات سيتم زيادتها تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنَّه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في بيان منذ قليل، إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، لافتاً إلى أنَّ عمليات التوزيع تتمّ وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكّد أنَّ الوزارة تعمل على التنوع في مناشئ استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

وصول 4 آلاف رأس ماشية

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.