أسعار اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية.. أقل من المحلات بـ155 جنيها

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ اللحوم السودانية الطازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية، بتخفيض 155 جنيها في سعر الكيلو جرام عن محال الجزارة، تسهيلا على المواطنين في إتاحة وتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة عن أسعار السوق المحلية.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ويبلغ سعر كيلو اللحم الطازج في المجمعات الاستهلاكية 195 جنيها مقارنة بأسعار اللحوم في محال الجزارة والسوق المحلية، البالغ سعرها 350 جنيها للكيلو الواحد.

توريد رؤوس الماشية الحية من السودان

من جانبه قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك، إنه يتم توريد رؤوس الماشية من السودان إلى محجر أبو سمبل، والتي تستمر فيها قرابة شهرين لتغذيتها بعلف مصري، قبل ذبحها في محجر توشكي والذي يسع لحوالي 30 ألف رأس.

ونوه السعدني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم الكشف على اللحوم مرة أخرى بعد ذبح روؤس المواشي، ثم يتم نقلها في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض، ثم تتم عمليات النقل إلى المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن محجر توشكى يقوم باتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، للكشف على رؤوس الماشية من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.