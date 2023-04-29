انتهاء مبادرة «اليوم العربي للشمول المالي» غدًا.. خدمات مجانية من البنوك

مجموعة من الخدمات المجانية يمكن لعملاء البنوك الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، والذي يتم الاحتفال به سنويا في شهر ابريل من كل عام.

وينتهي هذه الاحتفال غدا الأحد، حيث تشارك البنوك العاملة في السوق المصري بمجموعة كبيرة من الخدمات المالية المجانية التي تقدمها ممثل رفع قيود فتح حسابات التوفير بداية من شهر أبريل حتى نهايته.

خدمات مجانية من بنك مصر

ووفقا لما أعلنه بنك مصر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة منها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، و فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS لمن هم أقل من 16 عامًا، وإصدار بطاقة BM مجانًا من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا، وفتح الحسابات مجانًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجانًا من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا.

خدمات مجانية من البنك الأهلي المصري

واعلن البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إتاحة فتح عدد من الحسابات مجانا أهمها، حساب التوفير العادي، وحساب توفير الشباب (المستقبل) ذو 3 شرائح، وحساب توفير «المعاش»، ويتم اعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية، والاعفاء من رسوم كشوف الحساب الدورية الربع سنوية، بالإضافة إلى منح بطاقة ميزة للعملاء مجانا.

بنك التعمير والإسكان

وكشف بنك عبى صفحته الرسمية على فيس بوك تقديم مجموعة من الخدمات المجانية بهذه المناسبة، تتلخص فى إمكانية الحصول على جميع منتجات الشمول المالي بدون مصاريف إدارية وبالبطاقة الشخصية فقط حتى يوم 30 أبريل 2023.

البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)

وكشف البك عبر موقعه الرسمى على الإنترنت تقديم مجموعة من الخدمات المجانية مثل حساب التوفير «بداية» حساب بداية للشركات، وحساب بداية الجاري، وبطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الذكية من CIB، حيث يتيح البنك فتح الحساب بالبطاقة الشخصية فقط، وإصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا.