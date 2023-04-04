الآلاف يشيعون جثمان طبيب أسنان مات تحت عجلات قطار بالفيوم

في جنازة مُهيبة، شيّع الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، جثمان الدكتور أحمد الجندي طبيب الأسنان الذي لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار «بني سويف - الفيوم» قُبيل المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان، ليلقى ربه صائمًا، ويرحل تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب الجميع.

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية سنهور بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، خلال تشييع جنازة الطبيب الشاب، مؤكدين دماثة خُلقه وحبه للخير وحفاظه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن طوال العام، مؤكدين أنّ عزاءهم الوحيد هو حسن الخاتمة ووفاته وهو صائم.

تشييع جنازة طبيب الفيوم

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، شيّع الآلاف جنازة الدكتور أحمد الجندي إلى مثواه الأخير، حيث يوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية سنهور بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

لقي مصرعه صائمًا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع طبيب أسنان شاب يدعى أحمد الجندي، بعدما صدمه قطار «بني سويف - الفيوم» أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم ينتبه لصوت القطار فصدمه ليلقى مصرعه صائمًا قُبيل الإفطار.

خرج من المستشفى مترجلًا وعاد محمولًا

وتبينّ أنّ الطبيب كان قد أنهى عمله في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ثم خرج مترجلًا من المستشفى متجهًا إلى منزله بأبراج الزراعيين قرب المستشفى، وأثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الحلافي بين مستشفى التأمين والزملوطي، صدمه القطار ليسقط جثة هامدة على الفور، ويتم إعادته إلى مشرحة نفس المستشفى جثة هامدة محمولة على الأكتاف.

التصريح بدفن الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم جثمان الطبيب لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.