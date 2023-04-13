«اتصالات النواب» تٌثمن مبادرة القومي لتنظيم الاتصالات بمنح وحدات مجانية

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح المستخدمين هدايا مجانية دقائق ووحدات إنترنت من خلال مقدمي الخدمات، على هامش احتفال الجهاز باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عام على إنشاء الجهاز.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأوضح «بدوي»، في بيان له أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم إنشائه في عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات، وفي عام 2003 صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أضاف «بدوي» أنه عقب ذلك أسند إليه مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.

نشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية

وأشار «بدوي» إلى جهود الجهاز في مجال نشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية وغير الاقتصادية لعدد 75 منطقة بالإضافة إلى نشر خدمات الاتصالات على الطرق الرئيسية لعدد 55 طريق، بالإضافة إلى توفير التغطية لعدد 622 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة 3 مليارات جنيه من خلال صندوق الخدمة الشاملة، بالإضافة إلى دور الجهاز في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال خدمات الاتصالات، مشيدا أيضا بجهود الجهاز في حماية حقوق المستخدمين من خلال فتح قنوات عديدة للتواصل مع المستخدمين والتوعية.