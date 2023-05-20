محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال إنشاء استاد النادي المصري خلال 18 شهرا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تدعم إنشاء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وتم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسئولة عن الإنشاءات، قائلا إن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد، وأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول دون أي مصالح شخصية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير أعمال إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي، رافقه خلالها عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مهندسي المشروع حجم الأعمال التي تمت حتى الآن، حيث بدأت أعمال هدم الاستاد في أغسطس 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع منها، بينما ستستغرق الأعمال الخرسانية 8 أشهر، و10 أشهر للتشطيبات والتجهيزات، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

واستمع محافظ بورسعيد من مهندسي المشروع لشرح تفصيلي حول مراحل العمل، كما اطمأن على توافر المعدات والإمكانيات اللازمة لانتظام سير العمل، وشدد على الإسراع في معدلات إنشاء استاد النادي، مؤكدا على متابعته أولا بأول لموقف سير العمل.

التواصل مع إدارة النادي

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تواصل مستمر بينه وبين كامل أبو علي، لمتابعة مستجدات النادي المصري وأعمال بناء استاد النادي الجديد، موجها الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وجهازه الفني ولاعبي النادي، على الجهود المثمرة وتقديم أفضل أداء لإسعاد جماهير.

رفض الشائعات

وأكد محافظ بورسعيد أن النادي المصري كيان عظيم، ولا يجب أن ننساق وراء الشائعات، مناشدا جماهير المصري بالوقوف خلف النادي المصري ودعمه وعدم الانسياق وراء الشائعات واللغط الذي يثيره البعض.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بإعادة الحياة لاستاد النادي المصري، وإنشاء الاستاد في موقعه الحالي، مضيفا أن النادي المصري بمثابة أمن قومي لبورسعيد، وسيظل بخير دائما.

كما أكد على أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما، وهناك جهود مثمرة من كافة الجهات لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة، بالإضافة لإقامة فندق للاعبين على أعلى مستوى، مزود بكافة الخدمات اللازمة، قائلا إن الاحلام لا تنتهي، وسنفعل كل الخير لأهالي بورسعيد وجماهير النادي العظيمة.