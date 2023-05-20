محافظ بورسعيد: متابعة أعمال توفير الشبكة الكهربائية لاستاد النادي المصري

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة بدء أعمال التغذية الكهربائية وتوفير الشبكة الكهربائية اللازمة لاستاد النادي المصري الجاري إنشاؤه؛ وذلك عقب عودته من جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء ستاد النادي المصري.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والمهندسة هويدا شميس جهاز تعمير سيناء، ومدير قطاع كهرباء بورسعيد.

استعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع نسب التنفيذ الحالية في المشروع، كما استعرض معدل العمل في أعمال التغذية الكهربائية مع مديرية الإسكان والكهرباء والمراحل التنفيذية الجارية.

تحديد الأحمال الكهربائية

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة وشركة وادي النيل وشركة كهرباء بورسعيد لتحديد الأحمال الكهربائية المطلوبة والبدء في توفير الشبكة الكهربائية اللازمة له من الآن.

النادي أمن قومي لبورسعيد

كما شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمشروع ستاد النادي المصري، ومتابعة سير العمل أولا بأولا، مؤكدا أن النادي المصري بمثابة أمن قومي لبورسعيد وسيظل النادي المصري بخير دائما، كما أكد أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما وهناك جهود مثمرة من كافة الجهات لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة.