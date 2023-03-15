محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن النادي المصري سوف يلعب في استاده قريبا، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل المسئولة عن إنشاء استاد النادي المصري الجديد، اليوم الأربعاء، لسير الأعمال الإنشائية الجارية في استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه الحالي، رافقهما المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الجهات التنفيذية.

إنشاء استاد بورسعيد الجديد

واستعرض محافظ بورسعيد مع مهندسي المشروع حجم الأعمال الجارية، حيث بدأت أعمال هدم استاد النادي المصري فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، وبدأت أعمال الحفر يوم 7 مارس الجاري والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، بينما تستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

شرح مراحل العمل بالاستاد

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد موقع العمل، واستمع من مهندسي المشروع لشرح تفصيلي حول مراحل العمل، كما اطمئن على توافر المعدات والإمكانيات اللازمة لانتظام سير العمل، ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم، قائلا: «نشهد يوم تاريخي، والمصري سيلعب في استاده قريبا خلال قرابة عام ونصف، ويستقبل اللاعبين والجماهير».

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونواب بورسعيد، و مجلس إدارة النادي المصري وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية التي تعمل لخدمة المشروع وساهمت في تذليل كافة المعوقات لسرعة البدء في تحقيق حلم أبناء بورسعيد.

استاد المصري على أحدث الطرز العالمية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تساهم في المشروع وعلى أتم الاستعداد لتقديم كافة الدعم لإقامة استاد على أعلى مستوى بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء استاد النادي المصري على أحدث الطرز العالمية، وأن اليوم يعد يوما تاريخيا يبرهن على حبنا للنادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول، وأكد محافظ بورسعيد على دعمه الكامل للمشروع الذي يمثل نهضة رياضية غير مسبوقة لبورسعيد.

وبعث عادل الغضبان رسالة تهنئة وطمأنينة لأبناء محافظة بورسعيد الباسلة، أكد خلالها تضافر كافة الجهود لتحقيق حلم إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي.