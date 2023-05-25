توفير أتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية في مطروح مجانا

أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، موافقة اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، على توفير وتخصيص وتيسير أتوبيسات لنقل معلمي مطروح المنتدبين، وعددهم 176 شخصًا، للعمل ملاحظين في امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023، في مدن النجيلة وسيدي براني والضبعة، وذلك بناء على الطلب المقدم من أمين الحزب، إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويأتي الطلب في إطار حرص الحزب على توفير سبل الراحة للمعلمين في امتحانات الدبلومات الفنية التي ستنطلق خلال أيام، خاصة المعلمين الملاحظين من أبناء المحافظة بالمراكز مترامية الأطراف، على مسافات تصل إلى 270 كيلومترًا ذهاب وعودة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في مطروح

ووجه النائب، الشكر لمحافظ مطروح، على دعمه وتلبية مطالب العملية التعليمية بنطاق المحافظة، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، على سرعة الاستجابة وتوفير أتوبيسات لنقل معلمي مطروح في امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، لحرصه على إزالة المعوقات التي تواجه سير امتحانات الدبلومات الفنية.

موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة مطروح تنطلق يوم 27 مايو 2023، وتستمر حتى يوم 8 يونيو المقبل.