ممثل حزب التجمع في الحوار الوطني: أطالب بإنشاء المجلس القومي للتعليم

قالت الصحفية إيمان رسلان، ممثل حزب التجمع، إن الإنسان هو عبقرية مصر لذا يجب تقديم تعليم متميز للجميع، داعية إلى تحقيق العدالة التعليمية، والانحياز للفقراء ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

إنشاء المجلس القومي للتعليم

وأضافت خلال كلمتها بلجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنه لابد من الحد من الإفراط في إعطاء التسهيلات للقادرين فقط، وإنشاء المجلس القومي للتعليم، توحيد نظم التعليم في المدارس المصرية بكل أنواعها (عام وخاص وأزهري) وتوحيد مصادر مناهج التعليم، واقتباس المناهج العلمية لمدارس النيل لتوحيد سياقات المناهج، وتوحيد التعامل بشهادة الثانوية العامة واعتبارها مثل شهادة التجنيد.

نموذج مالي منفصل

وطالبت إيمان رسلان بتطبيق مواد الدستور التي تجعل متابعة العربية إجبارية، وخطة سنوية لتعيين المعلمين، ووضع نموذج مالي منفصل لآليات المصروفات المدرسية، وتوحيد مصادر إعداد المعلم لدوره المهم في العملية التعليمية.