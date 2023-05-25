عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: النقاش في الجلسات يعكس نضج جميع المشاركين

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المحور السياسي ناقش في الحوار الوطني، قضية الأحزاب السياسية بجانب قضية المجالس الشعبية المحلية، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة لمثل هذه القضايا.

أفكار عملية ومساحات من التوافق

وأضاف فرحات، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنّ مستوى النقاش في جلسات الحوار الوطني يعكس وجود درجة كبيرة من النضج والرشد بين الأطراف التي شاركت في الحوار الوطني، لافتا إلى وجود أفكار عملية إلى حد بعيد ومساحة كبيرة من التوافق، كما اتسم الحوار بدرجة كبيرة من الموضوعية والتركيز على الخروج بمقترحات عملية للتعامل مع مثل هذه القضايا.

الروح السائدة إيجابية

ولفت إلى أنّ الروح التي سادت جلسات الحوار الوطني إيجابية من جانب المشاركين، كانت واضحة للغاية منذ الجلسة الأولى من الحوار، خاصة أنّ الأجندة الخاصة بالحوار تضمنت مناقشة 19 قضية رئيسية، تتوزع داخل المحاور الثلاثة، وداخل هذه القضايا الرئيسية يوجد 113 قضية فرعية.

وأوضح قائلا «هذه القائمة تتعامل مع مطالب ومصالح شريحة واسعة من الفاعلين داخل المجتمع المصري سواء كانوا أحزابا أو قوى سياسية أو فاعلين اقتصاديين أو رجال أعمال».