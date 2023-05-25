داليا البحيري تروج لمسرحية «سيدتي أنا» الليلة

روجت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للعرض المسرحي «سيدتي أنا» والمقرر انطلاقه الليلة.

داليا البحيري: انتظرونا الليلة

ونشرت داليا البحيري البوستر الدعائي للمسرحية وعلقت عليه: «ابتداء من اليوم الخميس 25 مايو علي خشبة المسرح القومي يرفع الستار في تمام الساعة التاسعة مساءً في انتظار تشريفكم لينا نوعدكم بوقت ممتع بإذن الله».

مسرحية سيدتي أنا من عرض بجماليون

مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية «سيدتي أنا» مأخوذة من عرض «بجماليون» ، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج محسن رزق وتم تدريب أبطال العمل منذ عدة أشهر على الرقصات الاستعراضية الخاصة بالعرض المسرحي.