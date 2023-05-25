وفاة الموسيقار الفلسطيني حسين نازك مؤلف موسيقى «افتح يا سمسم»

توفي الموسيقار الفلسطيني حسين نازك عن عمر ناهز الـ81 عامًا، بعد صراع مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون الموسيقار حسين نازك في ذمة الله».

تعرض حسين نازك لوعكة صحية قبل وفاته

وكان القائمون على الصفحة أعلنوا منذ أيام، عن تعرض الموسيقار حسين نازك لوعكة صحية وكتبوا: «نتمنى الشفاء العاجل للمعلم حسين نازك الذي دخل صباح اليوم إلى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق إثر وعكة صحية، أجر وعافية يا كبير وإن شاء الله بترجع بتزين المكتب بحضورك إدارة الصفحة».

من هو حسين نازك

يعد حسين نازك، من أفضل الموسيقيين بالوطن العربي، حيث حصل على عدة جوائز عن أعماله الموسيقية منها الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني بلاد العرب أوطاني، وجائزة أفضل استخدام موسيقي للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980 وجائزتان ذهبيتان من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني، إضافة إلى تكريمه ضمن أيام الثقافة السورية عام 2020.

يذكر أن حسين نازك هو مؤلف موسيقى مسلسل الأطفال الشهير «افتح يا سمسم» في جزئه الأول والثاني وعاد إليه في الجزء الخامس، إضافة إلى العديد من برامج الأطفال.