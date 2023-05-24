رئيس «النواب» يقدم واجب العزاء لمصطفى بكري في وفاة شقيقه

قام المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أمس بزيارة النائب مصطفى بكري في منزله لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقه النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، فإن حنفي الجبالي كان في مهمة خارج البلاد أثناء وفاة وعزاء النائب محمود بكري، كما التقى بأبناء الفقيد الراحل في منزل النائب مصطفى بكري مقدما لهم واجب العزاء.

مجلس النواب

وأثنى رئيس مجلس النواب على الدور الوطني والمهني للنائب محمود بكري، من جانبه توجه النائب مصطفى بكري بالشكر والتقدير إلى رئيس المجلس والوفد المرافق له والمكون من الأمين العام المستشار أحمد مناع واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس.