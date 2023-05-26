دياب عن أغنيته مع مسار إجباري: تجربة جديدة

أعرب الفنان دياب عن سعادته لاقتراب طرح أغنيته الجديدة «حبة طبطبة» مع فريق مسار إجباري، والتي تعد لونا جديدا بالنسبة له في مسيرته الغنائية.

أغنية حبة طبطبة مع فريق مسار إجباري

قال دياب لـ «الوطن»: «التجربة جديدة على، وأنا متحمس لها كثيرا، وأدعو الله أن تحمل الخير لي، خاصة أن الأغنية تأتي بعد فترة ابتعدت فيها عن تقديم الأغنيات».

حبة طبطبة من كلمات محمد البحيري

أغنية حبة طبطبة من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقي توسي وظهر دياب مع أعضاء فريق مسار إجباري في بروفة وهو يغني مقطع من الأغنية ويقول: «شكرا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش.. بشكر لساني شكر واجب.. دا اللي مش عاجب وعاجب.. دا اللي طول الوقت ساكت.. قاللي وقت اللوم ملومش».

دياب في مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن الفنان دياب كان قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل تحت الوصاية مع الفنانة مني زكي وقدم شخصية صالح، وهي الشخصية التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها وكان من إخراج محمد شاكر خضير.