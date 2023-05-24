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عمرو دياب يشارك في حفل عيد ميلاد محمد رمضان.. ظهر بـ«نظارة سوداء»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:37 م | الأربعاء 24 مايو 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

شارك الفنان عمرو دياب في احتفالية عيد ميلاد الفنان محمد رمضان الـ35، التي أقيمت مساء أمس، في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ورجال الأعمال والمشاهير.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان

وحرص عمرو دياب على الغناء في عيد ميلاد محمد رمضان، وقام بالرقص مع الحضور على أنغام أغانيه المميزة، وكان يرتدي «نظارة سوداء».

هالة صدقي في حفل عيد ميلاد محمد رمضان

وحضرت الفنانة هالة صدقي، الاحتفال بعيد ميلاد محمد رمضان، بعد نجاحهما في مسلسل جعفر العمدة، بموسم دراما رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول شخصية جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه.

وشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، بجانب محمد رمضان وهالة صدقى، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، طارق النهري، أحمد عبد الله، منذر رياحنة، والعمل من إخراج محمد سامي.

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