مسار إجباري تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة مع دياب «حبة طبطبة».. (فيديو)

شوقت فرقة مسار إجباري الجمهور، لأغنيتهم الجديدة «طبطبة» مع الفنان دياب، وذلك عن طريق نشرهم جزءا من الأغنية عبر حسابهم الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

موعد طرح أغنية دياب ومسار إجباري

وعلقوا فرقة مسار إجباري على الفيديو، قائلين: «أغنيتنا الجديدة حبة طبطبة مسار إجباري ودياب.. الأسبوع الجاي على جميع المنصات».

وجاءت كلمات الأغنية الذى نشروها: «شكرا لحبة طبطبة وكل دمعة قريبة ولكل مرة وقعت وقولت ازاي مقومتش وبشكر لساني شكر واجب دا اللي مش عاجب وعاجب دا اللي طول الوقت ساكت قالي وقت اللوم ملومش».

وفي سياق آخر حقق دياب نجاحا كبيرا، خلال موسم دراما رمضان المنقضي، بمسلسل «تحت الوصاية»، الذي تعاون فيه مع الفنانة منى زكي بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد عبد العظيم، نهى عابدين، وغيرهم، والعمل كان من تأليف خالد وشرين دياب، وإخراج محمد شاكر دياب.