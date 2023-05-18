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العثور على جثة شاب في بولاق الدكرور.. وتحريات موسعة لكشف غموض الواقعة

كتب:

جيهان عبدالعزيز
02:33 ص | الخميس 18 مايو 2023
ارشيفية

ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب، متوفى في ظروف غامضة في منطقة بولاق الدكرور، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة شاب أمام سوبر ماركت، على الفور أمر العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، الرائد أيمن السكوري معاون أول القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

المتوفى دائم التردد على المكان

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وأن المتوفى دائم التردد على المكان، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وانتداب الصفة التشريحية لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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