ارتفاع عدد المعتقلين والمصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عقبة جبر

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله ولاء السلامين، إنه في ساعات متأخرة من الليل، قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم عقبة جبر، وكانت هناك قوات كبيرة جدا من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم.

قنابل الغاز صوب الشبان والمنازل

وأضافت خلال إفادتها أن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 50 منزلا، ومن بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأيضا منزل أحد المواطنين، وتم اعتقال المواطنين الذين تم محاصرتهم في هذا المنزل، وأطلقت عليه صواريخ.

وتابعت أن قوات الاحتلال وجهت فوهات البنادق والأسلحة وعملت على إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الشبان والمنازل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة عشر شابا مصابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، من بينها كانت هناك إصابات حرجة، كما طالت الاعتقالات نحو 14 شابا فلسطينيا.

كاميرات المراقبة

وذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم عقبة جبر لمنع دخول السلطة الفلسطينية إلى المخيم، كما منعت المواطنين من الدخول والخروج، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول، واستولت على كاميرات المراقبة من المحال التجارية والمنازل، وعبثت بمحتويات هذه المنازل التي اقتحمتها.

ولفتت إلى أنه بالفعل تم استخدام صواريخ إينرجا، ودائما ما تستخدمها قوات الاحتلال بخاصة في الأيام الأخيرة عندما تحاصر المنازل الفلسطينية، سواء في مدينة نابلس أو حتى في مخيم جنين أو حتى في مدينة جنين، والآن في عقد الجبر تطلق صواريخ الإنيرجا على المنازل.