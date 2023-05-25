صحفي سوداني يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» خطط الدعم السريع للسيطرة على العاصمة

أكد الكاتب الصحفي السوداني إبراهيم مطر، أن قوات الدعم السريع تباشر تنفيذ خطط السيطرة على الخرطوم، مشيرًا إلى أنها تستهدف العاصمة منذ اندلاع الاشتباكات.

وأشار إلى أن هناك جهة خارجية تخطط لـ قوات الدعم السريع موضحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تلك الجهة الخارجية أوهمت قيادات الدعم السريع بأنها ستكون البديل للجيش.

وأشار إلى محاولات احتلال المطارات من أجل تأمين وصول الإمدادات، لافتًا إلى أن كل المطارات تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية عدا مطار نيالا والذي تعرض لتدمير جزئي.

وتابع أن قوات الدعم السريع حاولت احتلال مطار وادي سيدنا بعملية خاصة حيث انتقلت القوات بالمراكب من أجل خداع القوات المسلحة السودانية لافتًا أن قوات الهجامة لقنتهم درسا قاسيا، مشددا على مواصلة خططهم لاحتلال أي مطار وتأمينه من أجل تلقي مساعدات من الجهات الخارجية فضلا عن ضمان سهولة سفر القادة إلى الخارج للترويج لمشروعهم.