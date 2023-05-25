«القاهرة الإخبارية» ترصد فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقية

رصدت دينا سالم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية لشرم الشيخ، تفاصيل اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقية، قائلة إنّه جرى عقد جلسة اليوم بعنوان دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

حضور بارز لخبراء التكنولوجيا المالية

وأضافت «سالم»، خلال تصريحات لها على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الجلسة شهدت حضورا بارزا لخبراء التكنولوجيا المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الإفريقية، وخلال الجلسة تحدث الحضور على أهمية التحول الأخضر للبنوك، والتوسع في تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة في أفريقيا بعدما شهد العام الماضي نموا قويا في هذا القطاع.

ولفتت إلى أنّ العام الماضي جمعت حوالي 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويل بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار، ما يعادل 6.7% معدل نمو عن عام 2021.

التوسع في وقت قصير

وأوضحت أنّه خلال الجلسة وصف المشاركون الشركات الناشئة بأنها القطاع الذي يتسم بالنمو الكبير، والتوسع في وقت قصير، وهذا أمر مهم لأنه يمكن أن يعول عليها لتوفير تمويلات مبتكرة وسريعة لقطاع المناخ.